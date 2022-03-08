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Сегодня, 10:51

«Мое отношение к делу со временем стало более осознанным». Щербакова — о тренировках с Тутберидзе

Щербакова рассказала о работе в группе Тутберидзе
Сергей Разин
корреспондент

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе.

«Осознание того, что спорт будет занимать важное место в жизни, появилось, когда в девять лет я перешла в группу к Этери Георгиевне. Там тренировались спортсмены, которые добиваются результатов. И Этери Георгиевна — она не просто тренирует, а постоянно разговаривает с тобой, и мое отношение к делу со временем стало более осознанным», — приводит слова Щербаковой Elle.

17-летняя россиянка завоевала первую в карьере золотую олимпийскую медаль в одиночном катании на Играх в Пекине в 2022 году.

Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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