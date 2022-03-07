РИА «Новости»: Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Саранске в конце марта

Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в Саранске в 20-х числах марта, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что приняла решение о переносе турнира. Соревнования должны были пройти на ледовой «ЦСКА Арене» ЗИЛ с 6 по 7 марта. 8 марта планировались показательные выступления сильнейших фигуристов России

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение исключить российских и белорусских фигуристов из числа участников чемпионата мира, который пройдет в Монпелье 23-26 марта.