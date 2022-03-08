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Фигурное катание

Сегодня, 22:39

Косторная показала первое совместное фото с тренером Буяновой после ухода от Тутберидзе

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Instagram

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная впервые сделала совместную фотографию с новым тренером Еленой Буяновой. Пост был опубликовал в Instagram-аккаунте kostornaiateam.

На фото Косторная сидит рядом с Буяновой, у которой в руках букет цветов.

2 марта стало известно, что 18-летняя Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Фигурное катание
Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
Этери Тутберидзе
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