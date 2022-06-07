Бестемьянова о повышении возрастного ценза: «Мне не кажется это чем-то диким»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение ISU повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Есть пример Сони Самоделкиной. Если бы она была на полгода старше, она бы могла претендовать на попадание на Олимпиаду. Но разве это помешало ей развиваться? Она выступала на взрослых соревнованиях в России. Но если бы была возможность участвовать на юниорском чемпионате мира — она бы поехала. Чем это может помещать? Ничем. Если человек нацелен на большие достижения — годом раньше или позже она придет к результату. Мне не кажется это чем-то диким. Причем что все это постепенно. Дети будут готовить к выходу в 17 лет. Вот и все», — сказала Бестемьянова «СЭ».

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.