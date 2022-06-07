Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:55

Навка: «Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, вопрос повышения возрастного ценза даже бы не рассматривался»

Навка отреагировала на решение ISU о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы. Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», — сказала Навка «СЭ».

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Фигурное катание
Татьяна Навка
1
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Конгресс ISU продлил отстранение российских фигуристов до особого уведомления. Но не все так однозначно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова о повышении возрастного ценза: «Мне не кажется это чем-то диким»

Губерниев о повышении минимального возраста фигуристов: «Какие палки нам в колеса? Мы и так не выступаем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости