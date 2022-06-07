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Сегодня, 10:42

Тарасова о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Если мы не будем защищены, то что получается? В ноль работать?»

Тарасова рассказала о своем отношении к возможной смене гражданства российскими фигуристами
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как относится к возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Конечно, если мы не будем защищены — тренеры, спортсмены — то, получается, в ноль работать? Не допускаться до соревнований? Если мы не будем чувствовать, что наши права защищают. Так и многие тренеры потеряют работу, поэтому могут уехать работать на Запад. И всех их, конечно, возьмут в разные страны. Про это не нужно забывать!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее издание The Skating Lesson сообщило, что Дэвис будет выступать за команду США. Сама Дэвис и ее мать, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, опровергли эту информацию.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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