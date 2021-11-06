Несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой сексуального скандала в США
Несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой сексуального скандала в США, сообщает USA Today.
По информации источника, в сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) провел операцию по вызволению 16-летней фигуристки из дома наставника национальной команды США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс. После операции россиянка вернулась в Москву.
Отмечается, что проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи справочного пособия USFS SafeSport.
Саппенфилд отказалась давать комментарии по данному делу. Ранее центр безопасного спорта США запретил тренеру вступать в контакты с 12 спортсменами, а также тренировать других фигуристов без присмотра взрослых до завершения расследования.
Дополнительная информация:
https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2021/11/05/dalilah-sappenfield-us-figure-skating-coach-teenage-skater-removed-home/6286765001/
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