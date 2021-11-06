Щербакова прыгнула четверной флип на тренировке перед произвольной программой на этапе «Гран-при Италии»
12:56
Российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку перед произвольной программой на этапе серии «Гран-при» в Италии.
В прокате она упала с четверного лутца, но позде чисто исполнила четверной флип. Видео прогона появилось в Instagram-аккаунте Team__shcherbakova.
После короткой программы Щербакова набрала 71,73 балла и занимает третье промежуточное место.
Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.
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