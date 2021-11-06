Щербакова прыгнула четверной флип на тренировке перед произвольной программой на этапе «Гран-при Италии»

Российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку перед произвольной программой на этапе серии «Гран-при» в Италии.

В прокате она упала с четверного лутца, но позде чисто исполнила четверной флип. Видео прогона появилось в Instagram-аккаунте Team__shcherbakova.

После короткой программы Щербакова набрала 71,73 балла и занимает третье промежуточное место.

Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.