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Щербакова прыгнула четверной флип на тренировке перед произвольной программой на этапе «Гран-при Италии»

12:56
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Российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку перед произвольной программой на этапе серии «Гран-при» в Италии.

В прокате она упала с четверного лутца, но позде чисто исполнила четверной флип. Видео прогона появилось в Instagram-аккаунте Team__shcherbakova.

Публикация от ~ ? ? (@team__shcherbakova)

После короткой программы Щербакова набрала 71,73 балла и занимает третье промежуточное место.

Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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