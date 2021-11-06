Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что российские фигуристы не будут проходить многодневный карантин перед этапом «Гран-при» во Франции из-за того, что турнир пройдет в формате «пузыря».

«Да, я могу подтвердить, что этап пройдет в формате «пузыря». Нашей команде не нужно будет проходить карантин перед стартами. Сборная полетит во Францию по плану. Когда именно? Зачем сейчас это обсуждать? До Гренобля еще достаточно времени. Текущий этап еще не закончился, а будет еще один в Японии», — приводит слова Когана РИА Новости.

Россию на соревнованиях во Франции представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев, Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Александра Степанова/Иван Букин.

Этап серии «Гран-при» состоится в Гренобле с 19 по 21 ноября.