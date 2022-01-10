«Нашли расчлененку на заднем дворе». Медведева рассказала историю, которая произошла с ней в Канаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о неприятной истории, которая случилась во время ее проживания в Канаде.

«Я проснулась утром, позавтракала и пошла на тренировку. Я жила на 18-м этаже. Выхожу — лифт не работает. У меня чемодан с коньками. Начинаю спускаться по лестнице. Много людей спускаются, и там мужчина с ребенком на шее рядом идет. Он спрашивает: «Ты знаешь, что случилось?» Я отвечаю: «Нет, без понятия, почему лифт не работает?» И он такой: «В лифте мертвое тело». И я такая: «Чего?»

Спускаюсь — там полицейские, все огорожено, машины, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом мне пишет тренер: «Ты в порядке?» Я говорю: «Да, я нормально». Прихожу на каток, включаем телевизор, и там говорят, что нашли расчлененное тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома. Меня спросили: «Что вы делали вчера вечером? Куда вы едете? Если сейчас выйдете, вы не сможете войти обратно». Я такая: «У меня полчаса до тренировки, выпустите меня!» Был небольшой допрос, но потом вернулась, все нормально. Но все равно осадочек так себе.

В итоге это было не в лифте — в пакете нашли расчлененку на заднем дворе», — рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

Медведева переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.