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Убирать Федотова стоило только ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА

Николич сменил Федотова на посту главного тренера ЦСКА
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Владимир Федотов, Марко Николич.
Фото «СЭ»
В РПЛ возвращается топ-тренер.

Марко Николич возвращается в Россию, хотя это должно было случиться гораздо раньше.

Первые контакты с ЦСКА были еще в конце 2021 года — но тогда клуб решил сохранить Алексея Березуцкого. Летом 2022-го боссы армейцев выбирали между Марко и Владимиром Федотовым. А год назад серба мечтало назначить «Динамо».

Сделка сорвалась в последний момент: Николич получил предложение из Эмиратов, от которого, как говорят, было нереально отказаться, а московский клуб экстренно переключился на Марцела Личку. И вряд ли жалеет. Николич же с третьей попытки возглавил ЦСКА.

Все довольны.

Владимир Федотов. Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

Ключевой момент после любой тренерской отставки — фигура следующего коуча. Увольнение ради увольнения — точно не выход, когда нужно работать вдолгую. К тому же это не в стиле ЦСКА. Так что до сегодняшнего дня решение убрать Федотова выглядело спорно: да, сезон неудачный, а тренерский штаб сработал ниже ожиданий. Но вопросы есть не только к нему: последние два сезона клуб провел в режиме ротации из-за бесконечных травм и каждое лето отпускал ключевых игроков, а новичков привозил уже после сборов, когда стартовал новый чемпионат. Николичу нужно быть готовым работать в таких условиях.

Но точно ли это нерешаемая проблема, из-за которой команда хронически проседала в концовках, финишировала ниже всех конкурентов (хотя по стоимости состава входит в топ-4) и наблюдала за чемпионской гонкой со стороны?

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный шок — Федотов ничего не исправил за зимние сборы, хотя обычно проводит это время очень продуктивно. В первую очередь — по качеству игры и выстраивания системы. Но весной ЦСКА продолжило штормить, хотя команда и не выглядела безнадежно. Все бы точно поняли, если бы специалисту дали войти в третий сезон. Но случилась отставка, и на первый план вышел вопрос: кто вместо Федотова?

Потому что равноценной замены на российском рынке просто не существовало: Гончаренко и Игнашевич, которые фигурировали в инсайдах, объективно слабее. При всем уважении. А заманивать условного европейца, не адаптированного в РПЛ, — огромный риск. Особенно учитывая, что времени на перестройку будет минимум — впереди Евро, короткие сборы, и уже первый тур.

Николич очень вовремя освободился из «Шабаб Аль-Ахли», и когда ЦСКА сразу назначил встречу топ-руководства, на которой решалась судьба тренерского штаба, стало очевидно: шансы Федотова минимальны.

Марко Николич. ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок

Фигура Марко — мощнейший аргумент для любого российского топ-клуба. Даже удивительно, что серб заработал такую репутацию за 1,5 года в «Локомотиве». Просто вспомните, как он приезжал: пауза на ковид, двухнедельная изоляция в отеле без возможности познакомиться с командой и медиапожар вокруг клуба: протесты фанатов, критика в СМИ, непонимание у футболистов, зачем убрали Юрия Семина.

Все это накладывалось на статус абсолютного ноунейма из чемпионата Венгрии. Который, впрочем, испарился всего за пару месяцев, потому что даже в тяжелейших условиях серб выжал максимум: удержал серебро, выиграл Кубок и бронзу, а также очень достойно смотрелся против грандов в Лиге чемпионов.

Его уход из «Локо» тоже показателен: чтобы завести своего тренера, Ральфу Рангнику пришлось ждать пару месяцев — и оформить отставку после первого поражения, случившегося в 10-м туре. Николич ушел без скандала, хотя все всё прекрасно понимали. И не удивились, когда клуб моментально просел — и по игре, и по результатам.

Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

То, как Марко изменит ЦСКА, — одна из главных интриг нового сезона. С одной стороны, нынешний состав подбирался под Федотова и его схему — с тремя центральными защитниками и мощным набором латералей. С другой, весной сложилось ощущение, что команда в тактическом тупике: основная стратегия больше не приносит результата, а резервного варианта просто нет.

Николич в этом плане гораздо гибче: в «Локомотиве» начинал с 4-2-3-1, использовал ромб в 4-4-2 и «елочку» с «Баварией» (4-3-2-1). А в «Шабаб Аль-Ахли» добавил 4-3-3. Но при этом нигде не выстраивал сверхатакующий футбол.

Владимир Федотов. Федотов поплыл во второй части сезона. Но заслужил ли отставку?

Ждать его в ЦСКА тоже не стоит. Но Марко явно зовут не за этим. Клубу нужен тренер, который знает РПЛ, умеет работать под давлением и не допустит погружения на самое низкое место за последние 23 года.

Уверен, через пару месяцев мы не узнаем ЦСКА — и по стилю, и по результатам.

Николич — один из немногих тренеров на рынке (и чуть ли не единственный из реально доступных), ради кого стоило принимать резкое решение по Федотову.

Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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