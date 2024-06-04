Убирать Федотова стоило только ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА
Марко Николич возвращается в Россию, хотя это должно было случиться гораздо раньше.
Первые контакты с ЦСКА были еще в конце 2021 года — но тогда клуб решил сохранить Алексея Березуцкого. Летом 2022-го боссы армейцев выбирали между Марко и Владимиром Федотовым. А год назад серба мечтало назначить «Динамо».
Сделка сорвалась в последний момент: Николич получил предложение из Эмиратов, от которого, как говорят, было нереально отказаться, а московский клуб экстренно переключился на Марцела Личку. И вряд ли жалеет. Николич же с третьей попытки возглавил ЦСКА.
Все довольны.
Ключевой момент после любой тренерской отставки — фигура следующего коуча. Увольнение ради увольнения — точно не выход, когда нужно работать вдолгую. К тому же это не в стиле ЦСКА. Так что до сегодняшнего дня решение убрать Федотова выглядело спорно: да, сезон неудачный, а тренерский штаб сработал ниже ожиданий. Но вопросы есть не только к нему: последние два сезона клуб провел в режиме ротации из-за бесконечных травм и каждое лето отпускал ключевых игроков, а новичков привозил уже после сборов, когда стартовал новый чемпионат. Николичу нужно быть готовым работать в таких условиях.
Но точно ли это нерешаемая проблема, из-за которой команда хронически проседала в концовках, финишировала ниже всех конкурентов (хотя по стоимости состава входит в топ-4) и наблюдала за чемпионской гонкой со стороны?
Главный шок — Федотов ничего не исправил за зимние сборы, хотя обычно проводит это время очень продуктивно. В первую очередь — по качеству игры и выстраивания системы. Но весной ЦСКА продолжило штормить, хотя команда и не выглядела безнадежно. Все бы точно поняли, если бы специалисту дали войти в третий сезон. Но случилась отставка, и на первый план вышел вопрос: кто вместо Федотова?
Потому что равноценной замены на российском рынке просто не существовало: Гончаренко и Игнашевич, которые фигурировали в инсайдах, объективно слабее. При всем уважении. А заманивать условного европейца, не адаптированного в РПЛ, — огромный риск. Особенно учитывая, что времени на перестройку будет минимум — впереди Евро, короткие сборы, и уже первый тур.
Николич очень вовремя освободился из «Шабаб Аль-Ахли», и когда ЦСКА сразу назначил встречу топ-руководства, на которой решалась судьба тренерского штаба, стало очевидно: шансы Федотова минимальны.
Фигура Марко — мощнейший аргумент для любого российского топ-клуба. Даже удивительно, что серб заработал такую репутацию за 1,5 года в «Локомотиве». Просто вспомните, как он приезжал: пауза на ковид, двухнедельная изоляция в отеле без возможности познакомиться с командой и медиапожар вокруг клуба: протесты фанатов, критика в СМИ, непонимание у футболистов, зачем убрали Юрия Семина.
Все это накладывалось на статус абсолютного ноунейма из чемпионата Венгрии. Который, впрочем, испарился всего за пару месяцев, потому что даже в тяжелейших условиях серб выжал максимум: удержал серебро, выиграл Кубок и бронзу, а также очень достойно смотрелся против грандов в Лиге чемпионов.
Его уход из «Локо» тоже показателен: чтобы завести своего тренера, Ральфу Рангнику пришлось ждать пару месяцев — и оформить отставку после первого поражения, случившегося в 10-м туре. Николич ушел без скандала, хотя все всё прекрасно понимали. И не удивились, когда клуб моментально просел — и по игре, и по результатам.
То, как Марко изменит ЦСКА, — одна из главных интриг нового сезона. С одной стороны, нынешний состав подбирался под Федотова и его схему — с тремя центральными защитниками и мощным набором латералей. С другой, весной сложилось ощущение, что команда в тактическом тупике: основная стратегия больше не приносит результата, а резервного варианта просто нет.
Николич в этом плане гораздо гибче: в «Локомотиве» начинал с 4-2-3-1, использовал ромб в 4-4-2 и «елочку» с «Баварией» (4-3-2-1). А в «Шабаб Аль-Ахли» добавил 4-3-3. Но при этом нигде не выстраивал сверхатакующий футбол.
Ждать его в ЦСКА тоже не стоит. Но Марко явно зовут не за этим. Клубу нужен тренер, который знает РПЛ, умеет работать под давлением и не допустит погружения на самое низкое место за последние 23 года.
Уверен, через пару месяцев мы не узнаем ЦСКА — и по стилю, и по результатам.
Николич — один из немногих тренеров на рынке (и чуть ли не единственный из реально доступных), ради кого стоило принимать резкое решение по Федотову.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4