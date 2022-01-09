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Дмитриев пытался исполнить четверной аксель на чемпионате США

21:43
Артур Дмитриев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артур Дмитриев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Артур Дмитриев попытался приземлить аксель в четыре с половиной оборота в произвольной программе на чемпионате США.

Этот прыжок еще никто не смог чисто приземлить на соревнованиях. Ранее попытку данного элемента предпринял двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но допустил недокрут и получил снижение базовой стоимости до тройного.

29-летний Артур Дмитриев ранее он выступал за сборную России. В последний раз это было в 2018 году на этапе серии «Гран-при» в России.

В ноябре 2021 года стало известно о переходе Дмитриева в сборную США. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева-старшего.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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