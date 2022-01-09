Дмитриев пытался исполнить четверной аксель на чемпионате США
21:43
Фигурист Артур Дмитриев попытался приземлить аксель в четыре с половиной оборота в произвольной программе на чемпионате США.
Этот прыжок еще никто не смог чисто приземлить на соревнованиях. Ранее попытку данного элемента предпринял двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но допустил недокрут и получил снижение базовой стоимости до тройного.
29-летний Артур Дмитриев ранее он выступал за сборную России. В последний раз это было в 2018 году на этапе серии «Гран-при» в России.
В ноябре 2021 года стало известно о переходе Дмитриева в сборную США. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева-старшего.
Let's start with a Quad Axel attempt ??? #ArturDmitriev #ToyotaUSChamps22 pic.twitter.com/Gh3MYqQ96W— Golden Skate (@goldenskate) January 9, 2022
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