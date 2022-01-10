Медведева — о преследовании фаната: «Он сказал, что ему нужно полное опекунство надо мной»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как ее преследовал фанат перед Олимпиадой 2018 года.

«Перед Олимпиадой был человек, который написывал в соцсетях очень много. Типа: «Вот, я приехал к Жениному дому. Вот Женин подъезд, сейчас я зайду в подъезд, а вот сейчас я поднимусь на пятый этаж, и мы сольемся с Женечкой частичками».

Когда мне исполнилось 18 лет, он пришел на каток и сказал: «Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый ее адрес». И в итоге человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась», — рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».