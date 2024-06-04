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Дюков считает, что засилья легионеров в РПЛ нет: «Почти 93 процента игроков — россияне»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «РБ Спорт» прокомментировал рост количества легионеров в чемпионате России.

«Если говорить о последствиях последнего изменения лимита, то я не вижу, что из-за легионеров снижается интерес к российскому футболу, наоборот. Мы видим рост посещаемости, просмотров, числа подписчиков в соцсетях. Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС. В РПЛ большое количество россиян, которые играют ведущие роли в своих командах. Сафонов, Тюкавин, Глушенков, Ишков, Салтыков, Мостовой. Если говорить о легионерах, то это действительно качественные футболисты, которые украшают наш чемпионат, и тренируясь с которыми наши футболисты растут», — сказал Дюков «РБ Спорт».

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов, 8 из них одновременно могут находиться на поле.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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 24 1 9
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Пари Нижний Новгород

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