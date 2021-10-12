Морозова победила на втором этапе Кубка России по фигурному катанию

Анастасия Морозова одержала победу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 178,01 балла.

Второе место заняла Арина Онищенко с результатом 173,04 балла. На третьей позиции расположилась Ксения Гущина (170,31).

Третий этап Кубка России пройдет с 24 по 28 октября в Сочи.