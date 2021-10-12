Морозова победила на втором этапе Кубка России по фигурному катанию
12 октября, 16:16
Анастасия Морозова одержала победу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 178,01 балла.
Второе место заняла Арина Онищенко с результатом 173,04 балла. На третьей позиции расположилась Ксения Гущина (170,31).
Третий этап Кубка России пройдет с 24 по 28 октября в Сочи.
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