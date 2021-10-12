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Бойкова и Козловский заявлены на Мемориал Панина-Коломенкина

12 октября, 14:43
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Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на Мемориале Панина-Коломенкина, сообщает пресс-служба федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Также на соревнования заявлены Софья Самодурова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Гулякова, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов. Спортивная пара Ясмина Кадырова — Иван Бальченко и танцевальная пара Алена Канышева — Андрей Пылин.

Турнир пройдет с 15 по 19 октября в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

http://rez.fskating.spb.ru/images/2021/Spisok_zaiavl_uchastn_Panin_2021.pdf

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Екатерина Савостина все материалы автора
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