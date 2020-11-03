Минспорт утвердил Плющенко и оставил Тутберидзе тренерами Косторной

Министерство спорта РФ утвердило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной, при этом оставило тренером спортсменки Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости».

Косторная перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в июле. В документе об изменениях в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках на 2020-2021 годы Плющенко внесен в качестве тренера Косторной, но при этом тренером фигуристки формально также остается Тутберидзе.

Третьим тренером действующей чемпионки Европы значится Сергей Розанов, перешедший от Тутберидзе к Плющенко в мае. Из документа Минспорта следует, что Косторная по-прежнему официально представляет отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70», в структуре которого работает группа Тутберидзе.