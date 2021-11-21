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Михаил Назарычев: «Без разницы, где ты тренируешься»

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Российский фигурист Михаил Назарычев ответил на вопрос, планирует ли он представлять Пермь на протяжении всей карьеры.

— Есть ли вероятность, что вы будете представлять Пермь на протяжении всей карьеры?

— Без разницы, где ты тренируешься. У тебя есть зал, есть команда, где каждый отвечает за свое дело. Абсолютно без разницы, где ты находишься — в Москве, Питере или Перми. У нас есть все, что нужно — отличная тренерская команда. Если примется решение о переезде, то мы его примем, потому что главное — это твоя команда.

Назарычев в паре с Юлией Артемьевой занял второе место на «Гран-при» Франции.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора Анастасия Рацкевич все материалы автора
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