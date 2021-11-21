Тутберидзе и Глейхенгауз сфотографировались с Щербаковой и Косторной после вручения медалей «Гран-при Франции»
08:35
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram показала фотографии со своими ученицами Анной Щербаковой и Аленой Косторной, а также хореографом Даниилом Глейхенгаузом после «Гран-при Франции» в Гренобле.
Тренер опубликовала снимок с фигуристками после вручения медалей.
«Internationaux de France, 2021. Работаем дальше», — подписала снимок Тутберидзе.
По результатам произвольной программы «Гран-при» Франции Анна Щербакова стала первой, Алена Косторная — второй. Российские фигуристки допустили падения во время своих выступлений.
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