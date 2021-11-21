Тутберидзе и Глейхенгауз сфотографировались с Щербаковой и Косторной после вручения медалей «Гран-при Франции»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram показала фотографии со своими ученицами Анной Щербаковой и Аленой Косторной, а также хореографом Даниилом Глейхенгаузом после «Гран-при Франции» в Гренобле.

Тренер опубликовала снимок с фигуристками после вручения медалей.

«Internationaux de France, 2021. Работаем дальше», — подписала снимок Тутберидзе.