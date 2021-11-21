Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тутберидзе и Глейхенгауз сфотографировались с Щербаковой и Косторной после вручения медалей «Гран-при Франции»

08:35
Теги:

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram показала фотографии со своими ученицами Анной Щербаковой и Аленой Косторной, а также хореографом Даниилом Глейхенгаузом после «Гран-при Франции» в Гренобле.

Тренер опубликовала снимок с фигуристками после вручения медалей.

«Internationaux de France, 2021. Работаем дальше», — подписала снимок Тутберидзе.

По результатам произвольной программы «Гран-при» Франции Анна Щербакова стала первой, Алена Косторная — второй. Российские фигуристки допустили падения во время своих выступлений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Если Гинера выдавливают из ЦСКА, позовите его в «Спартак»! Мнение Рабинера
Правила выплаты пенсий в РФ изменятся с 1 января 2022 года
0