Козловский ответил на вопрос о конкуренции с российскими парами

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос о конкуренции с российскими парами.

«Мы не смотрим на других, просто делаем свою работу. Нам нужно полноценно катать свои программы, раскрыть свои образы. По короткой программе уже был значительный прогресс, судьи это оценили, это видно по баллам. В произвольной — еще предстоит много работать. Мы не думаем о гонке с российскими парами или мировыми лидерами. Стараемся работать так над своим катанием, формировать свое катание в первую очередь, как мы видим его, качественно и достойно», — сказал Козловский.

Пара победила на этапе «Гран-при» во Франции. По сумме выступлений они набрали 216,96 балла.