Медведева рассказала, из чего складывается ее доход

Двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, из чего складывается ее заработок.

— Сейчас ко мне приходят работодатели, мы подписываем контракт, и я начинаю работать по нему — тут уже тоже ни влево, ни вправо. Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с «Кармен» небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты.

Я за многое сейчас берусь, некоторым моим подписчикам это не нравится, но если есть предложения, то я от них не отказываюсь. Важно помнить, что это мой заработок, — цитирует Медведеву «Лента Ру».

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.