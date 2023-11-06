Медведева назвала Акатьеву и Петросян лучшими фигуристками России

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, кто является лучшими спортсменками на данный момент.

— Топ-3 российские фигуристки на данный момент?

— Двоих не задумываясь назову — это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян. Хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее, — цитирует Медведеву «Лента.ру».

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.