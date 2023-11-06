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Сегодня, 14:59

Медведева назвала Акатьеву и Петросян лучшими фигуристками России

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, кто является лучшими спортсменками на данный момент.

— Топ-3 российские фигуристки на данный момент?

— Двоих не задумываясь назову — это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян. Хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее, — цитирует Медведеву «Лента.ру».

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/11/06/medvedevainterview/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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