Медведева заявила, что у нее не возникает желания снова выйти на чемпионат мира

Двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что не хочет больше участвовать в соревнованиях.

«Да, мне комфортно. Я не фигуристка из числа недокатавшихся. У меня не возникает желания снова выйти на чемпионат мира и всех порвать. У меня это было, но в какой-то момент захотелось жизнь поменять, и сейчас мне все очень нравится», — цитирует Медведеву «Лента.ру».

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