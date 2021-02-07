Медведева перенесла очередное осложнение после коронавируса

Серебряный призер Олимпийских играх Евгения Медведева рассказала, что ей предстоит восстановление после коронавируса, но она планирует выступить на шоу Этери Тутберидзе.

«Передо мной стоит задача восстановления после очередного осложнения после коронавируса, — сказала Медведева. — Насколько быстро будет идти восстановление, никто не знает. Я не в самом лучше состоянии здоровья. Возможно, перенервничала в team box, стала неважно себя чувствовать. Наверняка на нервной почве. Из запланированного — шоу Этери Георгиевны, которое она проводит с нашей группой»

(Анастасия Плетнева)