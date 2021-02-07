Коган считает, что Кубок Первого канала был полезен для российских фигуристов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил значение командного турнира Кубка Первого канала для российского фигурного катания.

«Мы провели турнир, потому что посчитали его полезным для спортсменов. Он позволил сохранить соревновательную готовность фигуристов к грядущим турнирам. Это особенно важно с учетом того, что чемпионат мира пройдет в заявленные сроки», — сообщил Коган «СЭ».

7 февраля в Москве завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда Алины Загитовой. В общей сложности «Красная машина» набрала 2634,95 балла.

(Артем Бухаев)