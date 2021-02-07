Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от командного турнира по фигурному катанию на Кубке Первого канала.

«Очень интересный турнир. Мне все понравилось. Любой дурак скажет, что этот турнир произвел на него впечатление. В таких турнирах не имеет значение, кто победил.

Как мне выступление Валиевой? Отвечу одной фразой — она катается изумительно. Но вот Туктамышева может кататься лучше, так и напишите«, — сказал Мишин «СЭ».

Сегодня, 7 февраля, завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда «Красная машина» под руководством Алины Загитовой, набрав в общей сложности 2634,95 балла.

(Владимир Пушкарев)