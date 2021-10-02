«Ледниковый период»: где смотреть и во сколько начало онлайн трансляции нового сезона
В субботу, 2 октября, начинается новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период». Первый эпизод начнется в 17.35 по московскому времени на «Первом канале».
Среди участников проекта — бывшая фигуристка, многократная чемпионка Евгения Медведева и известный блогер Даня Милохин.
Лучшие кадры первого выпуска «Ледникового периода» можно посмотреть на сайте «СЭ».
Также в шоу принимают участие:
Екатерина Боброва — Макар Запорожский
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев
Татьяна Волосожар — Федор Федотов
Оксана Домнина — Кирилл Зайцев
Наталья Забияко — Никита Пресняков
Дарья Мельникова — Максим Маринин
Евгения Медведева — Даня Милохин
Агата Муцениеце — Александр Энберт
Анна Старшенбаум — Роман Костомаров
Янина Студилина — Виталий Новиков
Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников
Яна Хохлова — Гела Месхи
Аглая Шиловская — Максим Шабалин
и Аделина Сотникова.
Ведущие проекта: Алексей Ягудин и Алина Загитова. Оценивать выступление пар будет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться.
Начало первого эпизода — в 17.35 (мск), смотреть трансляцию можно по этой ссылке на сайте «Первого канала».
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