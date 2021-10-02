«Ледниковый период»: где смотреть и во сколько начало онлайн трансляции нового сезона

В субботу, 2 октября, начинается новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период». Первый эпизод начнется в 17.35 по московскому времени на «Первом канале».

Среди участников проекта — бывшая фигуристка, многократная чемпионка Евгения Медведева и известный блогер Даня Милохин.

Лучшие кадры первого выпуска «Ледникового периода» можно посмотреть на сайте «СЭ».

Также в шоу принимают участие:

Екатерина Боброва — Макар Запорожский

Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев

Татьяна Волосожар — Федор Федотов

Оксана Домнина — Кирилл Зайцев

Наталья Забияко — Никита Пресняков

Дарья Мельникова — Максим Маринин

Евгения Медведева — Даня Милохин

Агата Муцениеце — Александр Энберт

Анна Старшенбаум — Роман Костомаров

Янина Студилина — Виталий Новиков

Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников

Яна Хохлова — Гела Месхи

Аглая Шиловская — Максим Шабалин

и Аделина Сотникова.

Ведущие проекта: Алексей Ягудин и Алина Загитова. Оценивать выступление пар будет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться.

Начало первого эпизода — в 17.35 (мск), смотреть трансляцию можно по этой ссылке на сайте «Первого канала».

«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина