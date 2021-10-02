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«Ледниковый период»: смотреть онлайн трансляцию нового сезона

17:00
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня 2 октября, начинается новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период». Первый эпизод начнется в 17.35 по московскому времени на «Первом канале».

Среди участников проекта — многократная чемпионка Евгения Медведева и известный блогер Даня Милохин.

Список остальных участников шоу:

Екатерина Боброва — Макар Запорожский

Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев

Татьяна Волосожар — Федор Федотов

Оксана Домнина — Кирилл Зайцев

Наталья Забияко — Никита Пресняков

Дарья Мельникова — Максим Маринин

Евгения Медведева — Даня Милохин

Агата Муцениеце — Александр Энберт

Анна Старшенбаум — Роман Костомаров

Янина Студилина — Виталий Новиков

Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников

Яна Хохлова — Гела Месхи

Аглая Шиловская — Максим Шабалин

и Аделина Сотникова.

Лучшие кадры первого выпуска «Ледникового периода» можно посмотреть на сайте «СЭ».

Ведущие проекта: Алексей Ягудин и Алина Загитова. Жюри: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Максим Траньков. Еще двое участников жюри будут меняться от выпуска к выпуску.

Начало первого эпизода — в 17.35 (мск), смотреть трансляцию можно по этой ссылке на сайте «Первого канала».

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Сергей Ревенко все материалы автора

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