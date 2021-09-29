«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Аделина Сотникова в курсе, что сидеть пять часов у льда — дело непростое. Теплый плед и хорошая компания жюри должны согревать олимпийскую чемпионку в этот вечер.
Федор Федотов не жалел воды для Татьяны Волосожар. Их трогательная постановка о судьбе заливщика льда не оставила судей равнодушными.
Екатерина Боброва в этом сезоне выступает с актером «Молодежки» Макаром Запорожским. Татьяна Тарасова отметила уверенное катание бывшего хоккеиста.
Короткий топ Натальи Забияко дал нам возможность полюбоваться ее олимпийской татуировкой.
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев разыграли целую трагедию. К счастью, на льду обошлось без неприятных драм.
А вот в финале Ксения расплакалась по-настоящему. Жюри отметили актерские старания девушки, но технические аспекты ее катания пока далеки от идеала. Впрочем, Ольга Бузова в паре с Соловьевым тоже начинала непросто.
Роман Костомаров окунулся в виртуальной реальности в игру с Анной Старшенбаум, которая здорово смотрелась в космическом костюме. Пара катается вместе только два дня, неудивительно, что программа показалась судьям сыроватой.
Страстное выступление Дарьи Мельниковой и Максима Маринина всем пришлось по душе.
Особенно ждали в зале выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина.
Одна из поддержек пары завершилась неприятным падением. Этот момент заставил ахнуть всех, кто находился в ту секунду в павильоне.
К счастью, обошлось без серьезных повреждений, и ребята задорно продолжили выступление, будто бы не случилось ничего ужасного.
Татьяна Тарасова пообещала, что Дане не поздоровится, если он еще раз небрежно отнесется к партнерше. Тиктокер принял эти сведения со всей присущей ему серьезностью.
Алина Загитова не без труда справилась с вопросами для Евгении и Дани. Олимпийская чемпионка немного перепутала слова и пришлось задавать вопрос заново.
Болельщики в этот вечер не бросали мишек на лед, но зато принесли подбадривающие баннеры для своего кумира.
Агата Муцениеце ответственно отнеслась к замечанию Татьяны Тарасовой про болтающиеся шнурки и сразу после выступления обзавелась скотчем, чтобы больше не расстраивать никого этой досадной деталью.
А вообще все здорово! Дмитрий Хрусталев доволен, жюри — довольно, участники тоже рады новому сезону «Ледникового периода», который еще побалует нас интересными историями со съемок.
Продолжение следует.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю