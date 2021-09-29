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«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина

Дарья Исаева
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Сегодня, 08:30
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Федор Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Екатерина Боброва с Макаром Запорожским. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Топ Натальи Забияко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Роман Костомаров с Анной Старшенбаум. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Дарья Мельникова с Максимом Марининым. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева и Даня Милохин: падение. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева и Даня Милохин: после падения. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эмоции Евгении Медведевой и Дани Милохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алина Загитова с Евгенией Медведевой и Даней Милохиным. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Болельщики и их перфоманс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Агата Муцениеце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Дмитрий Хрусталев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первые кадры нового сезона рейтингового шоу Первого канала. Премьера — уже в эту субботу.

Аделина Сотникова в курсе, что сидеть пять часов у льда — дело непростое. Теплый плед и хорошая компания жюри должны согревать олимпийскую чемпионку в этот вечер.

Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Федор Федотов не жалел воды для Татьяны Волосожар. Их трогательная постановка о судьбе заливщика льда не оставила судей равнодушными.

Федор Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Екатерина Боброва в этом сезоне выступает с актером «Молодежки» Макаром Запорожским. Татьяна Тарасова отметила уверенное катание бывшего хоккеиста.

Екатерина Боброва с Макаром Запорожским. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Екатерина Боброва с Макаром Запорожским. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Короткий топ Натальи Забияко дал нам возможность полюбоваться ее олимпийской татуировкой.

Топ Натальи Забияко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Топ Натальи Забияко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев разыграли целую трагедию. К счастью, на льду обошлось без неприятных драм.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А вот в финале Ксения расплакалась по-настоящему. Жюри отметили актерские старания девушки, но технические аспекты ее катания пока далеки от идеала. Впрочем, Ольга Бузова в паре с Соловьевым тоже начинала непросто.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Роман Костомаров окунулся в виртуальной реальности в игру с Анной Старшенбаум, которая здорово смотрелась в космическом костюме. Пара катается вместе только два дня, неудивительно, что программа показалась судьям сыроватой.

Роман Костомаров с Анной Старшенбаум. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Костомаров с Анной Старшенбаум. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Страстное выступление Дарьи Мельниковой и Максима Маринина всем пришлось по душе.

Дарья Мельникова с Максимом Марининым. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Мельникова с Максимом Марининым. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Особенно ждали в зале выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Одна из поддержек пары завершилась неприятным падением. Этот момент заставил ахнуть всех, кто находился в ту секунду в павильоне.

Евгения Медведева и Даня Милохин: падение. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин: падение. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, и ребята задорно продолжили выступление, будто бы не случилось ничего ужасного.

Евгения Медведева и Даня Милохин: после падения. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин: после падения. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Татьяна Тарасова пообещала, что Дане не поздоровится, если он еще раз небрежно отнесется к партнерше. Тиктокер принял эти сведения со всей присущей ему серьезностью.

Эмоции Евгении Медведевой и Дани Милохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эмоции Евгении Медведевой и Дани Милохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова не без труда справилась с вопросами для Евгении и Дани. Олимпийская чемпионка немного перепутала слова и пришлось задавать вопрос заново.

Алина Загитова с Евгенией Медведевой и Даней Милохиным. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова с Евгенией Медведевой и Даней Милохиным. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщики в этот вечер не бросали мишек на лед, но зато принесли подбадривающие баннеры для своего кумира.

Болельщики и их перфоманс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики и их перфоманс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Агата Муцениеце ответственно отнеслась к замечанию Татьяны Тарасовой про болтающиеся шнурки и сразу после выступления обзавелась скотчем, чтобы больше не расстраивать никого этой досадной деталью.

Агата Муцениеце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Агата Муцениеце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А вообще все здорово! Дмитрий Хрусталев доволен, жюри — довольно, участники тоже рады новому сезону «Ледникового периода», который еще побалует нас интересными историями со съемок.

Дмитрий Хрусталев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Хрусталев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Продолжение следует.

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