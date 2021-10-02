Акатьева хочет выучить четверной флип
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Российская фигуристка Софья Акатьева, победившая на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске, призналась, что намерена выучить четверной флип.
«Вернувшись в Москву, начну работать над четверным флипом — очень хочу его выучить. Также с тренерами будем разбирать ошибки этих соревнований, работать над ними и готовиться к следующим соревнованиям», — сказала Акатьева в интервью YouTube-каналу ISU Junior Grand Prix.
Напомним, Акатьева в Гданьске исполнила тройной аксель, четверной сальхов и дважды четверной тулуп в разных каскадах. Девушка набрала 225,64 балла.
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