Акатьева хочет выучить четверной флип

Российская фигуристка Софья Акатьева, победившая на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске, призналась, что намерена выучить четверной флип.

«Вернувшись в Москву, начну работать над четверным флипом — очень хочу его выучить. Также с тренерами будем разбирать ошибки этих соревнований, работать над ними и готовиться к следующим соревнованиям», — сказала Акатьева в интервью YouTube-каналу ISU Junior Grand Prix.

Напомним, Акатьева в Гданьске исполнила тройной аксель, четверной сальхов и дважды четверной тулуп в разных каскадах. Девушка набрала 225,64 балла.