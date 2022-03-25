Кубок Первого канала: расписание трансляций

В пятницу, 25 марта, в Саранске начнется Кубок Первого канала по фигурному катанию

В первый соревновательный день состоится прыжковый турнир. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Кубок первого канала пройдет в Саранске, Республика Мордовия. Фигуристы выступят в универсальном зале «Саранск Арена», который был построен в 2021 году.

26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

Расписание соревнований

25 марта в 18.00 — прыжковый фестиваль

26 марта в 17.45 — короткая программа/ритмический танец

27 марта в 17.15 — произвольная программа/произвольный танец

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация