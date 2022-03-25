Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 00:00

Кубок Первого канала: расписание трансляций

25 марта начнется Кубок Первого канала по фигурному катанию
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
25 марта начнется Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В пятницу, 25 марта, в Саранске начнется Кубок Первого канала по фигурному катанию

В первый соревновательный день состоится прыжковый турнир. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Кубок первого канала пройдет в Саранске, Республика Мордовия. Фигуристы выступят в универсальном зале «Саранск Арена», который был построен в 2021 году.

26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

Расписание соревнований

25 марта в 18.00 — прыжковый фестиваль

26 марта в 17.45 — короткая программа/ритмический танец

27 марта в 17.15 — произвольная программа/произвольный танец

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
1
0
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: главные материалы
Россияне проведут в Саранске свой чемпионат мира
Плющенко объяснил, почему его лучшей ученицы нет на Кубке Первого канала
Плющенко объяснил, почему на Кубке Первого канала нет его лучшей ученицы. А фанаты угадали составы команд
Кубок Первого канала: кто пропустит турнир
Командный турнир на Кубке Первого канала: все участники
Прыжковый турнир на Кубке Первого канала: участники фестиваля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Командный турнир на Кубке Первого канала: Кондратюк и Щербакова будут капитанами
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости