Марк Кондратюк рассказал, как отреагировал на ситуацию Камилы Валиевой на Олимпиаде

Кондратюк рассказал о своей реакции на ситуацию Валиевой на Олимпиаде

Российский фигурист Марк Кондратюк в интервью Sport24 высказался о ситуации с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

— А что я могу сделать в этой ситуации? Ничего. Я могу только пойти поддержать Камилу, которой сложнее, чем мне, поддержать других ребят по команде и все. Вот моя миссия.

— Когда еще не было известно, кто из сборной попал в эту историю, многие подумали на тебя. В том числе, что ты якобы что-то там покурил. Как к этому отнесся?

— Я сидел в номере, читал комментарии и угорал. Было смешно. Как говорится, «мем смешной, ситуация страшная».

— На тот момент ты знал, что к тебе это никак не относится?

— Да, я знал, что у меня все хорошо.

На Играх в Пекине 17-летний фигурист выиграл золото в командном турнире. Ранее сообщалось, что Кондратюк будет капитаном команд на Кубке Первого канала, который стартует 26 марта.