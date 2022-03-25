Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Марк Кондратюк рассказал, как отреагировал на ситуацию Камилы Валиевой на Олимпиаде

Кондратюк рассказал о своей реакции на ситуацию Валиевой на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Марк Кондратюк.
Фото AFP

Российский фигурист Марк Кондратюк в интервью Sport24 высказался о ситуации с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

— А что я могу сделать в этой ситуации? Ничего. Я могу только пойти поддержать Камилу, которой сложнее, чем мне, поддержать других ребят по команде и все. Вот моя миссия.

— Когда еще не было известно, кто из сборной попал в эту историю, многие подумали на тебя. В том числе, что ты якобы что-то там покурил. Как к этому отнесся?

— Я сидел в номере, читал комментарии и угорал. Было смешно. Как говорится, «мем смешной, ситуация страшная».

— На тот момент ты знал, что к тебе это никак не относится?

— Да, я знал, что у меня все хорошо.

На Играх в Пекине 17-летний фигурист выиграл золото в командном турнире. Ранее сообщалось, что Кондратюк будет капитаном команд на Кубке Первого канала, который стартует 26 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-03-25-figurist-mark-kondratyuk-intervyu-ob-olimpiade-trenerakh-populyarnosti-fanatakh
Фигурное катание
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Первого канала: расписание трансляций

«Этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну». Навка — о словах американской журналистки
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости