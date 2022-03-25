Команда Щербаковой выиграла прыжковый турнир в «серии пенальти». Но Кондратюк историческим каскадом взял реванш!

Очень сильное начало Кубка Первого канала в Саранске.

Кубок Первого канала. Прыжковый турнир

Команды

Красная машина — Время первых — 2:2, пен. 54,78 : 49,54

Индивидуальный турнир

1. Марк Кондратюк — 22,42

2. Камила Валиева — 19,05

3. Евгений Семененко — 18,66

Вот теперь прыжковые турниры действительно могут войти в календарь фигурного катания. Если наши останутся без международных стартов, то войдут тем более.

«Серия пенальти» и уникальный каскад

Потому что сегодня все было практически идеально. Сначала командный турнир с участием пар, в котором все дошло до прыжковой «серии пенальти» (это точно впервые в 100-летней истории вида спорта). Красные Щербаковой и синие Кондратюка не смогли выявить лучших за три раунда и прыгали де-факто до первой ошибки.

Затем неожиданно для зрителей был объявлен индивидуальный прыжковый турнир, который Марк Кондратюк выиграл у своей подруги Камилы Валиевой. Он исполнил исторический каскад — четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Раньше такой каскад прыгал только экс-россиянин, а ныне поляк Владимир Самойлов, и то на тренировке.

Сам Марк отказался считать себя «чемпионом России по прыжкам», хотя по сути это так, а Федерации фигурного катания России стоило бы подумать о включении прыжкового турнира в программу. Если это так здорово выглядело вживую, то на картинке после монтажа будет еще динамичнее.

Валиева — героиня трибун

Начался вечер с представления команд. Камилу Валиеву дети, оккупировавшие «Саранск-арену», приветствовали громче всех. Надо сказать, что их сегодня было слышно лучше всех, а вот народ трибуны недозаполнил. Но, наверное, это объяснимо, потому что турнир делали с колес, а цены на билеты по состоянию на вечер пятницы начинались с 700 рублей. Посещаемость можно оценить процентов в 30-35.

Начали пары, которые занялись выбросами и подкрутами. И тут красные (Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский) обыграли синих (Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин) из-за падения с выброса последних. Забавно, что комментировал их всех тренер Тарасовой/Морозова Максим Траньков, который хвалил элементы своей пары. Ну очевидное давление на судей!

Затем настал черед одиночников и одиночниц, которые соревновались вместе. Красные вели почти весь второй раунд, в котором на кону стоял один сольный элемент, и заслуженно его выиграли. Во многом все решила битва капитанов (Щербакова своим флипом обыграла сальхов с ошибкой Кондратюка), а также степ-аут Валиевой на четверном тулупе.

Интригу спасла Акатьева

Казалось, все закончится полным разгромом — в заключительном раунде, где одиночники делали каскады из пяти прыжков, красные также вели все время. Там на кону стояло два очка. Щербакова обыграла Туктамышеву, Хромых сорвала свой каскад после падения Самоделкиной на первом же четверном лутце. Но интригу для турнира спасла Акатьева — вот уж от кого не ожидали. Она упала с первого же четверного тулупа и потеряла весь каскад. И завершавшая турнир Камила спасла для синих турнир, сведя его к ничьей — 2:2.

Дело дошло до прыжковой серии пенальти — она случилась однозначно впервые в истории фигурного катания. Щербакова и Кондратюк выбрали двух напарников в серии каскадов, после которых должен был определиться победитель. Напряжение было таким, что не выдержал Марк. Его каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов получился еле приземленным. И Мозалев-таки вырвал для «Красной машины» победу, а вместе с ней и 3 миллиона рублей. 2 миллиона досталось «Времени первых». В прошлом году за весь прыжковый турнир разыгрывался 1 миллион. Экономика растет!

Марк обогнал саму Камилу

А далее был проведен индивидуальный прыжковый турнир среди одиночников (парников почему-то незаслуженно забыли). Его фантастическим каскадом четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов выиграл Марк Кондратюк. Ранее подобные вещи делали на тренировках, но Кубок Первого канала — точно не тренировка.

И вот скажите после такого, что Кубок Первого канала хуже чемпионата мира? Да, сравнивать нельзя, да, разные форматы, да, не стоит закидывать шапками иностранцев. Но именно этим турниром мы двигаем фигурное катание вперед. Да, были накладки — не очень слышно интервью спортсменов, не всегда правильные акценты в музыке от диджея. Но это все, что называется, рабочие моменты.

На мой «провокационный» вопрос Марку, что круче — Кубок в Саранске или чемпионат мира в Монпелье, наш олимпийский чемпион с улыбкой ответил: «Хорошая попытка, но нет». Ну да ладно. Американская журналистка Кристин Бреннан («нет России и Китая — нет проблем»), если бы ценила фигурное катание, обзавидовалась.

Саранский Роналду меркнет

Но очень похоже, что Кубок Первого канала станет главным спортивным событием в истории Саранска, перебив даже чемпионат мира по футболу. Воспоминаниями о котором город, конечно, живет. У новенькой «Саранск-арены», которую строили 10 лет, стоят магические символы Saransk 2018. Люди вспоминают: «Да, вот тогда был праздник!» Возможно, главный в истории города с момента основания. А когда меня спросили, в какой гостинице живут фигуристы, реакцией было: «Так это там, где Рональдо жил, да? Помним!» И гордимся.

Арена с нависающими надо льдом трибунами (угол обозрения тут просто идеальный) — тоже предмет гордости. Поэтому перед турниром здесь всячески старался для атмосферы оркестр, играющий «Розовую пантеру» (с ребенком за синтезатором), продавали кучу атрибутики от футболок Дзагоева до флагов СССР, а охранники по телефону подгоняли друг друга: «Там олимпийская чемпионка ждет!»

Приезд Валиевой — событие для Саранска, пожалуй, даже масштабнее, чем приезд Роналду. «Мы с тобой, Камила» знают все, а Роналду — «Рональдо». Максимум непризнанный гений.

Да будет так. В субботу — воскресенье надо продолжить в том же духе.