Косторная прыгнула тройной аксель на тренировке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде
29 октября, 23:17
Российская фигуристка Алена Косторная провела тренировку перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде.
На этой тренировке Косторная прыгнула тройной аксель. Видео тренировки появилось в Instagram-аккаунте kostornaiateam.
Ранее стало известно, что россиянка заявила тройной аксель в короткой и произвольной программах.
Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada начнется в ночь с 29 на 30 октября. Женщины представят короткие программы. Начало — 04.45 по московскому времени.
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