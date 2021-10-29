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Косторная прыгнула тройной аксель на тренировке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде

29 октября, 23:17
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Российская фигуристка Алена Косторная провела тренировку перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде.

На этой тренировке Косторная прыгнула тройной аксель. Видео тренировки появилось в Instagram-аккаунте kostornaiateam.

Ранее стало известно, что россиянка заявила тройной аксель в короткой и произвольной программах.

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada начнется в ночь с 29 на 30 октября. Женщины представят короткие программы. Начало — 04.45 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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