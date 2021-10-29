Skate Canada: расписание соревнований 29 октября

В пятницу, 29 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

В первый соревновательный день пары, мужчины и женщины представят короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

В составе сборной России выступят:

Женщины: Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия).

Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия).

Пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия).

Танцы.: Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия).

Расписание соревнований 28 октября:

Пары, короткая программа

23.00 Первый канал (с 0.20)

Мужчины, короткая программа

0.35 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

3.00 Первый канал

Женщины, короткая программа

4.45 Первый канал