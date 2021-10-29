Skate Canada: расписание соревнований 29 октября
В первый соревновательный день пары, мужчины и женщины представят короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
В составе сборной России выступят:
Женщины: Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия).
Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия).
Пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия).
Танцы.: Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия).
Расписание соревнований 28 октября:
Пары, короткая программа
23.00 Первый канал (с 0.20)
Мужчины, короткая программа
0.35 Первый канал
Танцы на льду, ритм-танец
3.00 Первый канал
Женщины, короткая программа
4.45 Первый канал
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