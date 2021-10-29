Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на этапе «Гран-при» в США

Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на этапе «Гран-при».

«Спасибо всем, кто был со мной рядом, и тем, кто переживал за меня издалека. Спасибо за поздравления и теплые слова поддержки!» — написала Трусова в Instagram.

17-летняя фигуристка выиграла первый этап серии «Гран-при» в США, набрав 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).