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Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на этапе «Гран-при» в США

22:44
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Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на этапе «Гран-при».

«Спасибо всем, кто был со мной рядом, и тем, кто переживал за меня издалека. Спасибо за поздравления и теплые слова поддержки!» — написала Трусова в Instagram.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

17-летняя фигуристка выиграла первый этап серии «Гран-при» в США, набрав 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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