Пять из двенадцати участниц «Гран-при» Канады заявили тройной аксель в короткие программы

Сразу пять участниц второго этапа серии «Гран-при» в Канаде, который с 29 по 31 октября пройдет в Ванкувере, заявили тройной аксель в короткие программы. Среди них три россиянки.

Данный элемент ультра-си в своих коротких программах планируют Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Алиса Лью, Мана Кавабе.

Еще одна фигуристка — Вакаба Хигучи — также рассчитывает на данный элемент, но только в произвольной программе. Туктамышева в произвольной планирует два тройных акселя, Косторная — один, Валиева, помимо данного элемента ультра-си, заявила четверной сальхов, каскады четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов.

Американка Алиса Лью в произвольной программе планирует тройной аксель и четверной лутц, японка Мана Кавабе — тройной аксель.

Короткие программы на этапе в Ванкувере женщины представят 30 октября, произвольные — 31 октября.