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Сегодня, 15:30

Косторная прокомментировала слова Тутберидзе о незначительности своей травмы перед чемпионатом России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная, Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная высказалась в интервью «СЭ» о словах своего экс-тренера Этери Тутберидзе о травме руки, полученной перед предолимпийским чемпионатом России. Тогда Тутберидзе сказала, что с такой травмой можно было выступать.

— Ты говорила, что не смотрела Олимпиаду. Почему?

— Я понимала, что, если исключить из моей жизни некоторые факторы, я могла бы оказаться там. И не просто калиточку держать, салфетки подносить и не просто кататься за двадцаткой, а бороться за высшие ступени. Я могла хотя бы побороться. Но жизнь распорядилась по-другому.

— Этери Тутберидзе говорила, что ты могла поучаствовать в чемпионате России перед Олимпиадой. Какие были эмоции от ее слов?

— Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был тяжелый большой гипс, из пальцев только две фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой. Из-за гипса сама рука до конца не сгибалась. А у нас все платья тоненькие, я гипс никуда не впихну. Он меня перевешивает, я не могу прыгнуть. Не потому, что не хочу, а так как это чревато тем, что я упаду и сломаю руку более серьезно. Не дай бог, более крупный перелом, более долгое восстановление и лечение, спицы, операции. Это мне не нужно, оно того не стоит. Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня «какой-то пальчик сломан», цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом.

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Фигурное катание
Алена Косторная
Этери Тутберидзе
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