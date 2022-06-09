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Сегодня, 15:15

Косторная оценила свои перспективы попасть в сборную России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в большом интервью «СЭ» спрогнозировала состав сборной на следующий сезон.

— Сейчас федерацией обсуждается состав сборной на следующий сезон, чью подготовку будут финансировать. Есть ли у тебя опасения не попасть в этот список?

— Думаю, что в основу я не попаду. Вряд ли. Может быть, буду в числе запасных. Надо трезво оценивать ситуацию и называть вещи своими именами. Я не выступала на чемпионате России, а это был основной критерий. Поэтому тут не на что вообще обижаться, если я в итоге буду только в запасе. Это нормально.

В основе будут все те же девочки. Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева, Лиза Туктамышева, Майя Хромых, наверное. И еще одно вакантное место. Может быть, на него будет претендовать кто-то из вновь пришедших во взрослые. Из маленьких кто-нибудь, кто только вышел и показал себя. Не знаю, не могу точно сказать. Я перечислила кандидатов, которые на 99 процентов должны быть в списке сборников. А как уже решит федерация — это не ко мне.

— Не возникало мысли сменить сборную?

— Нет, ни разу. Никогда об этом не думала и не буду, потому что я определила для себя свое место.

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Фигурное катание
Алена Косторная
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