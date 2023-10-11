Костомаров опубликовал фото с дочкой Анастасией: «На стиле. На моде»
Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое фото с дочкой Анастасией.
«На стиле. На моде», — подписал снимок фигурист.
Роман Костомаров с дочкой Анастасией.
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Ранее Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.
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