Костомаров опубликовал фото с дочкой Анастасией: «На стиле. На моде»

Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое фото с дочкой Анастасией.

«На стиле. На моде», — подписал снимок фигурист.

Роман Костомаров с дочкой Анастасией. Фото Telegram

Ранее Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

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