Костомаров показал, как бегает по лестницам на протезах

Российский фигурист Роман Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.

Видео 46-летний спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

«Врываюсь в Московскую суету. Хочу скоро через 2 шагнуть», — подписал видео Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.