Ягудин рассчитывает восстановиться после операций на коленях к декабрю
Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал о своем самочувствии после перенесенных операций на коленях.
«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», — приводит ТАСС слова Ягудина.
5 октября фигурист перенес операцию на левом колене, а 12-го числа — на правом.
43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002), трехкратный чемпионом Европы (1998, 1999, 2002). Также он дважды побеждал в финалах Гран-при по фигурному катанию.
Источник: https://tass.ru/sport/18987985
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