Ягудин рассчитывает восстановиться после операций на коленях к декабрю

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал о своем самочувствии после перенесенных операций на коленях.

«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», — приводит ТАСС слова Ягудина.

5 октября фигурист перенес операцию на левом колене, а 12-го числа — на правом.

43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002), трехкратный чемпионом Европы (1998, 1999, 2002). Также он дважды побеждал в финалах Гран-при по фигурному катанию.