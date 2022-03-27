Кубок Первого канала, командный турнир: расписание дня 27 марта
27 марта в Саранске продолжится Кубок Первого канала
В субботу, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.
В рамках третьего дня турнира фигуристы представят свои произвольные программы. Начало — на Первом канале — в 17.15. На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Произвольные программы
17.00 Первый канал
Смотреть турнир в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
После ритм-танца и коротких программ лидирует команда Кондратюка «Время первых».
Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация
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