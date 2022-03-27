Кубок Первого канала, командный турнир: расписание дня 27 марта

В субботу, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира фигуристы представят свои произвольные программы. Начало — на Первом канале — в 17.15. На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Произвольные программы

17.00 Первый канал

Смотреть турнир в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

После ритм-танца и коротких программ лидирует команда Кондратюка «Время первых».

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация