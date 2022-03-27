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Сегодня, 14:00

Кубок Первого канала, командный турнир: расписание дня 27 марта

27 марта в Саранске продолжится Кубок Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
С 25 по 27 марта в Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В субботу, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира фигуристы представят свои произвольные программы. Начало — на Первом канале — в 17.15. На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: решающий день — кто победит? Онлайн-трансляция

Произвольные программы

17.00 Первый канал

Смотреть турнир в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

После ритм-танца и коротких программ лидирует команда Кондратюка «Время первых».

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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