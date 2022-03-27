Хореограф и тренер Бетина Попова восхитилась прокатами коротких программ пар на Кубке Первого канала

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала прокаты коротких программ в парном катании на Кубке Первого канала в Саранске.

«Выступления наших пар вчера — просто феерия, все показали высочайший уровень и получили соответствующие баллы. Если говорить о мировом первенстве, очень часто на постолимпийский чемпионат мира не приезжают участники Олимпиад, это совершенно нормальная практика в мире фигурного катания. Не думаю, что стоит обесценивать эти победы, это неправильно — соревнования прошли здесь и сейчас, и в этой борьбе они были лучшими», — цитирует Попову ТАСС.

В соревнованиях спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов из команды «Красная машина», вторыми стали Анастасия и Мишина и Александр Галлямов из команды «Время первых», третье место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского из «Красной машины».