Камила Валиева рассказала, что думает о возможной карьере тренера в будущем
Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева рассказала, что планирует делать после завершения карьеры.
— Кем ты себя видишь после спорта?
— Я думаю над этим вопросом. Я хотела бы попробовать хоть немного тренером. Но все-таки я пока в раздумьях. Хочется продолжить спортивную карьеру. Думаю, к 20-ти годам как минимум я буду...
— Давай к 30-ти?
— Хорошо.
— Давай ты будешь рекордсменкой?
— Давай, — сказала Валиева в эфире шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.
Камила Валиева является чемпионкой Европы-2022, чемпионкой России-2022, чемпионкой мира среди юниоров (2020 год), победительницей финала серии «Гран-При» среди юниорок (2019 год).
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