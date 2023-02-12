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Сегодня, 15:13

Камила Валиева рассказала, что думает о возможной карьере тренера в будущем

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева рассказала, что планирует делать после завершения карьеры.

— Кем ты себя видишь после спорта?

— Я думаю над этим вопросом. Я хотела бы попробовать хоть немного тренером. Но все-таки я пока в раздумьях. Хочется продолжить спортивную карьеру. Думаю, к 20-ти годам как минимум я буду...

— Давай к 30-ти?

— Хорошо.

— Давай ты будешь рекордсменкой?

— Давай, — сказала Валиева в эфире шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.

Камила Валиева является чемпионкой Европы-2022, чемпионкой России-2022, чемпионкой мира среди юниоров (2020 год), победительницей финала серии «Гран-При» среди юниорок (2019 год).
Фигурное катание
Камила Валиева
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