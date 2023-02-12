Валиева рассказала, как относится к критике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, что думает о резких комментариях в соцсетях и сообщила, как борется с негативом.

— Ты активно ведешь соцсети. Негативные комментарии сбивают?

— За этот год я стала к этому более-менее спокойно относиться, уже не так часто читаю комментарии. Если что-то нужно мне сказать, у меня есть тренер, мама, очень много людей в моем окружении, которые мне действительно скажут, что нужно поправить и так далее. Мне не нужно лезть в комментарии и смотреть, что же со мной не так (улыбается), — сказала Валиева в эфире шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат.