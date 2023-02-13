Фигуристка Константинова объяснила свое решение завершить карьеру

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» прокомментировала решение завершить карьеру. Константиновой 22 года, в прошлом сезоне она не выступала на соревнованиях.

— Ты чувствуешь себя свободным человеком, можно поздравлять?

— Если честно, да. Действительно почувствовала себя по-настоящему свободной. Решение зрело давно. Друзья говорили — не руби с плеча, вдруг еще захочешь, тем более сейчас такие условия создаются... Но я поняла, что больше не захочу. Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать — что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед! А у меня уже нога на ниточке болтается. Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет. Я выжала из своей карьеры все равно очень много, мне есть чем гордиться. Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась в спорт, — призналась Константинова.

Константинова — бронзовый призер зимней Универсиады (2019) и серебряный призер этапа «Гран-при» в Финляндии (2018).