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Сегодня, 13:08

Источник: ученицы Плющенко интересны крупным европейским федерациям

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова, которые тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, интересуют национальные федерации крупных европейских стран на предмет возможной натурализации, утверждает РИА Новости.

При этом Плющенко не принимал предложения о переходе его ведущих подопечных.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Тогда же он допустил, что «будут переходы в другие страны многих спортсменов».

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Евгений Плющенко. «Если мы не нужны федерации, то пойдем туда, где нужны». Заявление Плющенко о переходе его спортсменов под другой флаг

Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/plyuschenko-1852648272.html
Вероника Жилина
Евгений Плющенко
Софья Титова
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