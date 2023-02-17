Мишина не счиатает, что фигуристок Плющенко судят строже

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина отреагировала на заявление наставника «Ангелов Плющенко» Евгения Плющенко о возможном переходе в другие страны своих спортсменов из-за строгого судейства.

«Это была его реакция на соревнования, потому что его девочки очень хорошо прокатали произвольную. Какие у него на самом деле планы, я не знаю. То ли сгоряча сказал, то ли действительно что-то планирует. Но я надеюсь, что это просто эмоции. Столько сил тренер вкладывает и после хорошего выступления спортсменок у него может быть такая реакция. Но все-таки одна произвольная ничего не решает. На то и две программы. Будут ли какие-то действия, связанные со сменой гражданства с его стороны, покажет только время. У меня нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже. Но, чтобы быть неголословной, нужно детально проанализировать оценку за короткую и произвольную программы: сколько баллов дали за каждый прыжок, какие надбавки. Только после этого что-то можно говорить. А так не могу сказать, что его девочек как-то сильно засуживали. Каталась хорошо Муравьева, ей же ставили свои баллы. На всех последних стартах она получала свое», — приводит слова Мишиной Metaratings.ru.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).