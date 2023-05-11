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Сегодня, 19:25

Источник: Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурист Роман Костомаров был тайно выписан из московской больницы, сообщает издание «МК».

По данным источника, в конце апреля 46-летнего спортсмена выписался из больницы и сейчас он находится на реабилитации за рубежом.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта. Его выписали тихо, без огласки. Сразу увезли в аэропорт на спецмашине. Так что сейчас Роман Костомаров, наверняка, уже проходит реабилитация в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование», — приводит «МК» слова врача «Коммунарки».

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Напомним, что 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.

Источник: МК
Фигурное катание
Роман Костомаров
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